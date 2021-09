VÕRDLUS | Bensiinimootor, hübriidajam või elektrimootor – milline sõiduauto on tegelikult kõige soodsam?

„Ütleme otse – elektriauto on praegu räigelt kallis,“ sõnab Toyotasid müüva Elke Auto juhataja Taavi Lepik. „Tegu on luksuskaubaga,“ nõustub ka Volkswagenit esindava Møller Auto müügijuht Elis Jakovlev.

Uusi elektri- ja ka hübriidautosid tuleb müüki nagu murdu, aga endiselt kehtib reegel, et kokkuvõttes on keskmise kasutaja jaoks tavaline bensiinimootoriga sõiduauto kõige soodsam. See pole mõeldud uute tehnoloogiate halvustamiseks. Need arenevad omasoodu ja kes teab, mida tulevik toob, aga realistlik vaade paneb hetkel eelistama bensiini.

Ekspress arvutas ette ja taha. Võtsime arvesse auto ostuhinda ja kütusekulu, vaatasime, mis maksab hooldus ja mis kindlustus. Milline on bensiinihind tanklas ja elektrihind laadijas. Konsulteerisime automüüjate ja tavakasutajatega. Päris komakohalist täpsust pole leheloos võimalik saavutada, sest liiga palju on muutujaid ja individuaalseid eripärasid, aga jämeda pintsliga maalides võib rahalisest vaatenurgast esitada mõned põhitõed.