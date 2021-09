Pealkirja ja kaanepildi poolest just selline raamat, mis sügistalviseks hooajaks mõnusat äraolemist võiks pakkuda. Teose nimi (originaalis lihtsalt „Blankets“) on enam kui asjakohane, kuna suur osa raamatu tegevusest toimub tõepoolest voodis teki all, soojuse ja pimeduse keskel. Mõlemat õhkub vastu raamatu lehekülgedeltki – nii visuaalis kui autori usalduslikus ja vahetus jutustamislaadis. Hubase pildikeele all peidab end aga keeruline eneseleidmislugu.