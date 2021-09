KRIMIFESTIVAL | Endise narkomuula meenutus: “Kogu kong oli verd täis, seinad... uksed…”

Globaalne kokaiinivedu on haruldane bisness juba seetõttu, et see on aastate jooksul vaid hoogustunud, mitte pidurdunud. Kuigi klassikalistest narkomuuladest pole olnud ammu kuulda, siis eestlaste roll kokaiiniäris on muutunud aastatega hoopis suurejoonelisemaks.