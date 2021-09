SUUR ÜLEVAADE | Homme toimuvad Euroopa olulisimad valimised. Kas Angela Merkeli mantlipärija panevad paika vanad naised?

Euroopa Liidu olulisimas riigis terendab ajastu lõpp. Angela Merkeli 16aastane ametiaeg saab piltlikult otsa pühapäeval, kui kuulutatakse välja üldvalimiste esialgsed tulemused. Ehkki Saksamaad tuntakse igal muul ajal stabiilsuse kantsina, on õhkkond enne homset erakordselt pinev.

Kui ennustamine on tänamatu töö ka kõige selgemas olukorras, siis seekordsete valimiste võitjat pole võimalik ka parema tahtmise juures üksnes arvamusküsitluste põhjal paika panna. Veel vähem on selge, kes moodustavad lõpuks koalitsioonivalitsuse – võimalikke liite on kuus.

Saksamaa valimistulemused ei mõjuta aga üksnes sakslasi endid, vaid kogu Euroopa Liitu ja seekaudu tervet maailma. Ekspress teeb pildi selgeks ja näitab, milline on saksa valija ning kes talle päriselt meeldib.