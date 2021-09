Kõrbemise äärel: Hiina kommunistid otsustavad, kas 300 miljardit võlgnevast kinnisvaraarendajast saab järgmine Lehman Brothers

Millal muutus kolmesõnaline lause „Made in China“ sõimust kaubamärgiks? Hiina esiletõus maailma vabrikuna oli silmanähtav juba 1990. aastatel, ent kas arvas keegi tõsimeeli, et kakskümmend aastat hiljem on neil taskus puutetundliku ekraaniga Hiina arvuti, mis ei konkureeri üksnes hinna, vaid ka võimekusega?

Hiina majandus on kasvanud metsiku kiirusega. Kuid selle taga pole üksnes ülivõimekas tehnikasektor või mastaapne rasketööstus, rääkimata seda toitnud küünilisest tööstusspionaažist. Maa ja kinnisvara, millel põhineb lõviosa maailmas loodud rikkusest, on toitnud Hiina majandusmootorit täpselt samasuguse jõuga.

Maailma suurimal kinnisvaraturul terendab aga krahh. Kõrbemine sellises mastaabis, et üha enam on õhus üksainus küsimus: kas see on uue globaalse finantskriisi epi­tsenter?