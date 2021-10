Fenomen, kelle kuulsus püsib tragöödiast hoolimata: Michael Schumacheri tegelikku mõju ei näita mitte tema tõus, vaid taandumine

Michael Schumacheri kuulsus püsib. Seda ei kahandanud isegi 2013. aasta lõpus juhtunud suusaõnnetus, kus ta sai raskelt vigastada. Pärast seda pole Schumit avalikkuses enam nähtud ja puudub vähegi konkreetsem info tema seisukorra kohta, ent huvi ei vaibu. Või ehk on õigem öelda, et infopuudus just ergutab huvi? Igal juhul lõi dokumentaalfilm „Schumacher“ selle uuesti lõkkele.

Kuidas tõusis Michael Schumacher saksa rahva lemmikuks? Muidugi oli tal fanaatilisi poolehoidjaid kõikjal maailmas, sealhulgas Eestis. Selle poolest ei erinenud Schumacher näiteks praegusest kõrgeima lennuga vormelistaarist Lewis Hamiltonist. Ent Saksamaal oli seis teistsugune, Euroopa suurim riik janunes ahnelt ­värskete spordi­kangelaste järele.