Presidendi kantselei eelarves pole Alar Karise tulemiseks raha

Tipp-poliitikute ja -ametnike seas liigub jutt, et presidendi kantselei eelarveks mõeldud raha on enne 11. oktoobril toimuvat Alar Karise ametisse nimetamist otsa lõppenud. See ei vasta tõele, ent võimuvahetusega seotud kuludeks raha eelarves puudub. Presidendi kantselei ülem Tiit Riisalo sai Kersti Kaljulaidilt suure preemia.