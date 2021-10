Tartu kunstnik Huupi: "Saan aru, et kunstnikuna oleks kasulikum elada Tallinnas. Inimesed, kes kõike otsustavad, on seal"

„M*** on ukse peal, numbri asemel,“ kirjutab ­Evelin Zolotko (38), kunstnikunimega Huupi, kui lepime kokku kohtumist tema ateljees Tartu kunstimajas Vanemuise tänaval. Ukse peal on tõesti see mis lubatud, puust ja teibiga kinni, sest keegi kunstimajalistest käis seda muudkui ühele ja teisele poole keeramas. Evelin töötab kolmandat aastat kunstnike Peeter ­Krosmanni ja Nadežda Tšernobai endises ateljees; viimase magistritöö, verega maalitud, on leidnud koha kõrgel riiulil lae all. Huupi töötoa aknast paistab kätte koht, kust kuus aastat tagasi enne jõule leiti Tšernobai surnukeha.

„Loomeinimesed on hästi destruktiivsed, osal neist on sees surmaiha või surmaga mängimise soov. Kes üritab end surnuks juua, kes lõigub...