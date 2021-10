Lugu sai alguse 2019. aasta veebruari algul. Noor ema Kairi, ametilt politseinik, nüüd esimese lapsega emapuhkusel, läks jaoskonda kolleegidele tere ütlema. Pisipoeg oli tal kaasas. Jaoskonnas viibis ka Hedi, Kairist veidi vanem mitme lapse ema.

Hedi silmitses last ja teatas Kairile, et poiss vajaks lisatoitu, sest on liiga kõhn, valesti toidetud.

Kui Kairi koju läks, arutas Hedi asja töökaaslastega. Ja võttis Kairiga ühendust Messengeri kaudu.

Jutt oli sama mis enne jaoskonnas.

„Ma pole isegi narkomaanidel näinud nii kõhnasid lapsi,“ kirjutas Hedi.