VIDEO | Soome menukirjanik: unustan väga palju häid ideid

Festivali esimese külalisena astus lavale Soome menukirjanik Max Seeck. Aastatel 2005-2008 Tallinnas Concordia ülikoolis õppinud Seeck alustas professionaalse kirjutamisega aastal 2013, kui tundis, et on ettevõtjana oma karjääriga ummikusse jõudnud. "Krimikirjandus meeldib mulle. Olin toona sisse võetud kirjanikest nagu Stieg Larsson, Jo Nesbø, Jens Lapidus, Lars Kepler ja mitmed sarnased Soome kirjanikud. Tundsin, et tahan sellest žanrist osa saada."

Teise soomlasena oma teosega New York Timesi bestsellerite nimekirja jõudnud Seecki sõnul peab ta krimikirjanikuna kõige tähtsamaks lugeja ärapetmise oskust. "Konksud, loo suuna muutmine on väga oluline. Aga arvan, et...