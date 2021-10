Kalev Kallemets: Tegelikkus on oluline. Tuumajaam tuleb

On rõõm kohtuda inimesega, kes on taevasse lennanud elektrihinna üle õnnelik ja särab nagu päike.

Toimuv tõestab, miks meie projekt (väikese tuumaelektrijaama rajamine – EE) on Eestile vajalik ja miks see on vajalik Euroopale ja maailmale. Me lihtsalt peame süsinikuneutraalsuse saavutama. See on selge. Sama selge on, et paraku pole võimalik seda saavutada ilma juhitavate ehk ilmast sõltumatute tootmisallikateta.

Sa oled üks neist, kes on aastaid rääkinud, et oleme oma elektrivarustusega persekursil. Viimased kuud justkui kinnitavad seda. Teiseks, teie tuumaenergiaprojekt saab ära tasuda vaid väga kõrge elektrihinna tingimustes.

Ei pea olema elekter väga kallis. Vastupidi, me ei soovi üldse mängida kalli elektri peale. Meie soov on teha pikaajalised, 10–15 aastat kehtivad fikseeritud hinnaga müügilepingud suurtarbijatega tööstusest, avalikust sektorist, ka väiketarbijatega. Nad saavad tänase hinnaga võrreldes kaks korda odavama süsinikuheitmeta elektri.