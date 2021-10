Merest ja inimestest

Viimased kaks aastat suletud uksi on avanud palju aknaid. Sedasi on ka kultuur end punaselaternalikult tänaval möödujatele lähemale toonud. Aknanäitused on mujal maailmas juba pikaajalisem traditsioon. Eriti tiheda asustusega suurlinnades, nagu London, Berliin, New York, Amsterdam, Pariis, kus pinnaga pole priisata ja seetõttu iga turunduslikult potentsiaalne pind millegi hüvanguks rakkes.

Ka eesti vanim kunstnike ja disainerite loodud autoriehteid vahendav A-galerii Tallinna vanalinnas Hobusepea ja Pika tänava nurgal on võtnud kasutusele oma suured ja sügavad aknaorvad.