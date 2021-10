Liis Nimik: Elujõud on julgus teha, mida sa tahad teha

Sel nädalal jõuab pärast pikka ootamist meie kinolevisse üheksa aastat Eestis elanud Colombia päritolu režissööri Carlos E. Lesmese ilus ja mõtlemapanev film „Üht kaotust igavesti kandsin“, mis pärjati möödunud kuul lausa kahe EFTA preemiaga. Liis Nimik on selle filmi juures nii produtsendi kui kaasstsenaristi rollis.

Dokfoto



Täiuslik kompositsioon ja täiuslik juhus annavad kokku meeletu elujaatuse. Õnneks tekib järjest juurde näitusi ja galeriisid, kus on fookuses dokumentaalfoto – Juhan Kuusi dokfoto keskus, Fotografiskas oli Pentti Sammallahti näitus ja praegu on dokumentaalfoto Fotomuuseumi tähelepanu keskmes. Väga huvitav mõtteharjutus on ka kompositsiooni ja juhuse sinasõpruse ületoomine filmi. Ikka ja jälle leian ennast mõtlemast sellele, kuidas see seal võiks avalduda.