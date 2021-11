Eesti mehe edukas äri on haaranud 40 protsenti USA turust: Ameerikas läbilöömise valem on lihtne

Eesti asjade eestvedaja Chicagos, edukas IT-ettevõtja, kolme tütre isa – Eero Pikat on mees, kes elab oma „American Dreamis“. Kuid selleks oli vaja olla õigel ajastul õiges kohas, samuti õnne ja sihikindlust. Pikat räägib oma elust ja edukast karjäärist lombi taga.

Mees ütleb, et Ameerikas läbilöömise valem on lihtne: selleks on vaja ...