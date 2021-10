Praeguse Võidusamba asemele sobiks Edgar Viiese Vabadussammas

Uue Võidusamba osana võiks kasutada 20. sajandi II poole silmapaistvaima skulptori Edgar Viiese (1931-2006) pronksskulptuuri „Vabadussammas”. Laulva revolutsiooni ajal 1989. aastal valminud taiese puhul võib aimata, et kunstnik on inspiratsiooni saanud muu hulgas New Yorgis asuvast Vabadussambast. Viiesele üldse meeldis klassikat tõlgendada, näiteks on ta kujutanud Milose Venust („Absoluutne torso“, 1968; „Torso“, 1995) ja teinud võidujumalanna Nike modernistliku pronkskuju (2005).