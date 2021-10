Kui Krista Merilo, Tallinna külje all Laagris elav 45aastane kooliõpetaja, hommikukohvi joob, ei loe ta sinna kõrvale uudiseid. Rohkem kui see, kas oodata on vihma või päikest, huvitab Krista Merilot see, milliseks kujuneb algava päeva elektri hind.

Selleks avab ta nutitelefonis Eesti Energia äpi või Nordpooli kodulehe. Algava päeva elektri hinnad on seal tund-tunnilt kirjas – ja ööpäeva lõikes võib hind kõikuda koguni kümme korda.

„Elektri hinna jälgimine ja tarbimise ajastamine tekitab hasarti!“ lausub Krista Merilo. Tal on jagada mitmeid toimivaid nippe, kuidas igakuiseid elektriarveid madalal hoida.