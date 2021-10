Kui Luminor 2017. aasta 1. oktoobril sündis, loeti aastaaruandes kliente kolme Balti riigi peale kokku 1,1 miljonit, sealhulgas 160 000 Eestis. Värskeim aruanne räägib aga 900 000 kliendist, kellest 130 000 on Eestis.

Luminori klientide jaoks on pangakogemuse tavapärane osa teated, et internetipank või mobiiliäpp on maas või et esineb tõrkeid või ei saa teostada makseid või ei saa sisse logida. Naljaportaal Lugejakiri pakkus mõni aeg tagasi, et Luminor võiks panga mittetöötamise teadete asemel hakata klientidele saatma hoopis teateid, millal pank töötab.

Kuidas küll nii suur ja jõukas asutus sellise supi sisse sattus?