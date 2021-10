Narva prouad Galina ja Natalja lõkerdavad nagu noored tütarlapsed ning vaatavad Narva jõe ääres pikutavat kivist lõviskulptuuri.

„Muidugi! See on meie Putin! Meile see meeldib. See on nii andekas!...“

Aastal 2014 sai Seaküla Simson Narva linnavalitsuselt ülesande teha linnale skulptuurigrupp „Lõviperekond“. Tegi ka.

Uhke isalõvi, kaks emalõvi ja viis kutsikat pandi Narva jõepromenaadile üles ning Narvas läks sosinaks lahti: isalõvi ninajoon ja kulmukaar on kuidagi tuttavad.