Ka Eesti kooli jõudis TikToki väljakutse, mille tõttu USA koolid on saanud tõsiseid kahjustusi ja õpilasi arreteeritakse

Väljakutse eesmärk on kahjustada kooli vara ja postitada TikToki keskkonda sellest video. Nädalapäevad tagasi oli sunnitud Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolijuht Henrik Salum teavitama lapsi ja vanemad, et ka nende kooli on jõudnud USA koolides palju peavalu põhjustanud väljakutse.

Kerttu Jänese