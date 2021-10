Taavi Tulev: ei ole midagi toredamat kui vaikus

Biohäkkimine

Inimesena on väga huvitav märgata muutusi endas ja osata neid seeläbi ka teistes täheldada. Kuna kõik kas kulub või areneb, siis tundub vale neid asju enda nägemise järgi mitte mõjutada – parandada mälu, olla erksam ja toimekam ning mitte leppida sellega, et tarbimisharjumused igapäevaelu häirima hakkaks. Igahommikune külm dušš, maiustustest loobumine, hingamisharjutused, nootroopikumid, aminohapped, bakterid jne…

Vaikus

Kuigi muusika on väga tore ja tunnen, et see tahab pigem minu seest ise välja tulla, siis ei ole midagi toredamat kui vaikus. Vaikuses saab rohkem omi mõtteid mõelda, kuulda peennüansse lähedalt ja kaugelt ning tunda end nii osana millestki suuremast. Võib-olla on probleem oskamatuses rööprähelda, aga kui on mingi protsess käsil ja keegi lendab oma jutuga peale, siis jäävad kõik mõtted katki ja peab alati otsast peale kõike mõtlema.