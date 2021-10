Etendusasutuste liit: me ei ole kultuuriminister Anneli Otilt saanud vajalikku tuge – ministrit lihtsalt ei ole

Pidime leidma ka lahenduse sellele, et valitsus oli publikule kehtestatud reeglistiku kehtestanud ka publikuga samas ruumis olevatele töötajatele. Meil on vaja kinnitust kultuuriministrilt, et tema seisab meie eest ja ootamatut käsku teatris vaid vaktsineeritud töötajate töötamiseks valitsuselt ei kogemata ega teadlikult ei tule. Eestis on ainult neli harfimängijat ja vaid üks Helgi Sallo. Teatris ei pruugi olla võimalik inimesi lihtsalt asendada ja töökeskkonna turvalisuse tagamine peab olema võimalik ka testide abil. Vaktsineerimiskohustus võib tähendada olulist repertuaari muutust. Me muretseme, sest esimesel korral kehtestati publiku reeglid meie töötajatele kogemata; vähemalt nii saime ametnikest aru, kui selgitusi palusime. Me muretseme, sest ministeerium ministrita on kui kaptenita laev ulgumerel – kaootiliselt liikuv ja hädas.

Vajame kinnitust, et kuna oleme pingutanud COVID-19 tõendite kontrolliga ja viinud seeläbi iga toimunud etenduse nakkusriski miinimumini, siis ei ole mingit põhjendust ega vajadust teatreid täiendavalt piirata või sulgeda. Vajame inimest, kes seisaks selle eest, et Eesti kultuur saab jätkata ka olukorras, kus COVID-19 on meie ühiskonnas endiselt olemas.

Praegu on aeg, kus kuulujuttude ja võimalike stsenaariumite virr-varris vajaksime kultuuriministrilt kinnitust, et tema seisab kultuuri eest ja meil pole põhjust muretseda ebaõiglaste, -vajalike või majanduslikult laastavate piirangute pärast. Vajame kinnitust, et kui kultuur keelatakse või piiratakse, siis sellega kaasneb ka toetus. Vajame kinnitust, et kultuuri kergekäeliselt ei keelustata, sest kultuur ei ole oluline üksnes tegijatele, vaid ka Eesti inimestele, meie publikule. Inimesed on väsinud ja vintsutatud, on äärmiselt ebaõiglane võtta neilt ka vahetu kultuurielamus.

Elame olukorras, kus igapäevaselt arutatakse erinevaid piiranguid, mis peaks aitama COVID-19 levikule piiri panna. Kuuleme, et piirama peaks ka kultuuri. Vihjeid on olnud nii selle kohta, et peaks saalidesse mitte lubama vaktsineerimata inimesi, kui paraku ka võimalikest pooliku saali nõuetest. Kultuuri piirangutest räägite Teie ja räägib minister Kiik, aga me ei ole kordagi kuulnud, mida arvab kultuuriminister ja mille eest seisab kultuuriminister.

Valdkond ei ole kultuuriministrilt saanud nii vajalikku tuge – ministrit lihtsalt ei ole. Ei ole harv, kui kuuleme, et minister ei olnud oluliste arutelude juures, sealhulgas valitsuse istungil. Selgus, et ka käesoleval hetkel minister puhkab. Loomulikult on igal inimesel vaja puhata, ent valdkond vajab kindlust, et just nüüd, olulistel valitsuse aruteludel, on kohal ka kultuuri eest seisja. Praegu on jätkuvalt oluline viirusega võitlemise teema ja äsja oli oluline valdkonna eelarve eest seismine. Valitsuses peab olema ka kultuuriminister.

Eelarve ja palgad

Me nägime, et kultuurivaldkonna eelarve eest seismisel andis minister küll lubadusi, ent lubatud palgafondi tõusu ei tulnud ei 5% ega 3%. Selle asemel rakendatakse peenmatemaatikat, mis näiliselt tõstab kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumi tervelt 100 eurot, aga tegelikult toimub suur osa sellest tõusust teatri teenitud omatulu arvelt, mitte riigilt lisaks saadavatest vahenditest. Summaarne palgavahendite kasv kultuuriministeeriumi valitsemisalas jääb meie arvutuste kohaselt alla 3%.

Veelgi enam, kultuuri arengukavas, nii kehtivas kui ka tulevases, on seatud eesmärgiks vähendada kultuuritöötaja keskmise ja eesti keskmise töötasu vahet. Kõik arvutused näitavad, et paraku me hoopis kaugeneme sellest eesmärgist. Kultuuritöötaja palga ja Eesti keskmise palga vahe ei ole enam aastaid olnud nii suur, kui see saab järgmisel aastal kõigi prognooside kohaselt olema. Jääb üle nentida, et minister on loobunud arengukavaga võetud eesmärkide saavutamisest ja see omakorda sunnib küsima, et kuidas säilitada kultuuriasutuste usk ministeeriumi poolt esitatavatesse arengukavadesse.