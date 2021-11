Noor soomlane Arno Rafael Minkkinen töötas 1970. aastatel New Yorgis Manhattanil reklaamifirmas copywriter’ina. Üks tema kliente oli fotoaparaate valmistav Jaapani firma Minolta. Minolta andis Arnole oma fotokaid, et ta saaks toodet paremini tundma õppida, ning noormees jalutas pilte tehes mööda linna. Ühel päeval mõtles Arno välja reklaamlause, millest sai klassika: „Mis toimub sinu peas, võib toimuda ka sinu kaamera sees“ („What happens in your mind can happen inside your camera“).