Mario Kadastik: Oleme haiglakriisist kolme-nelja nädala kaugusel

Vaatame põhilisi ettekäändeid. Vaktsiinid olevat eksperimentaalsed: neid on testitud ja kontrollitud põhjalikult, neid on doseeritud miljarditele ja on olemas vägagi hea ülevaade kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimed olevat räiged: no ei ole, ravimiamet peab seda statistikat oma lehel ja iga kord, kui käin vaatamas, on see endiselt hõre – peamiselt kerge palavik, käevalu jms elementaarsed asjad. On olnud vist mõni hospitaliseerimise vajadus ja võib-olla mõned surmad, kuigi nende puhul on otsus pigem, et ei saa välistada seost, aga pole ka kindel. Samal ajal on meil selgelt teada, et haigust läbi põdenud on neli korda vähem inimesi, nende seas on üle tuhande surma ja kümme tuhat inimest haiglas olnud. Seega on vaktsineerimine tuhat korda turvalisem kui haiguse läbipõdemine. Loodan, et ravimiamet või sotsiaalministeerium peagi teevad otsese võrdluse kõrvaltoimetest vaktsineerimise ja haiguse läbipõdemise vahel. Meil on see statistika ju olemas, ehk aitab see näha, kui suur ja dramaatiline on see vahe ja kui ohtlik on läbipõdemine.