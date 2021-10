REPORTAAŽ | Valitsus uimerdas, ei osanud suhelda ja kartis vaktsiinivastaseid ehk Kuidas Läti kukkus kriisi

Videol puuduvad eestikeelsed subtiitrid, vabandame!

Riia vanalinna kellad löövad kaheksat õhtul. On komandanditund. Kes jooksusammul, kes hästi ajastatud kõnnakuga, kuid inimesed on tänavatelt justkui võluväel haihtunud. Ometi tundus linn kõigest mõnekümne minuti eest veel elavat. Võinuks vanduda, et riialasi on vanalinnas sadade viisi liikvel ja nad ei kavatsegi kästud ajaks koju minna.

Siiski on Riia pärast liikumiskeeldu sisuliselt inimtühi. Kui kella ei vaataks, võiks arvata, et kogu Riia magab ja kell on neli või viis varahommikul. Mõni üksik auto, mõni tuluke, kuid valdavalt vaikus ja pimedus.