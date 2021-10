Eesti Ekspress tegi kohaliku munitsipaalpolitseiga öise patrulli kaasa. Riia ametivendi ei tasu Tallinna mupoga samale pulgale asetada, kuna lõunanaabritel on relvad, kongid ja riikliku politseipatrulliga sisuliselt samad volitused ja ülesanded.

Korrakaitsjad tutvustavad end nimede asemel numbritega– liiga palju on tulnud juba isiklikke ähvardusi. Patrullauto roolis on inspektor 1911, nagu on nime asemel kirjas ka tema rinnasildil ning kõrval istub paarimees 2119, endine sõjaväelane.