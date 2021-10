Ravimisõltlane: "Rahusti mõjub nagu kokaiin, elu tundub tohutult ilus. Arst kirjutab seda mulle välja siis, kui tahan"

Liidial* on kodus kapis ravimikarbid Xanax ja Lyrica. „Xanax on nagu valuvaigisti emotsionaalse valu vastu,“ nendib ta. Ravimikogused, mida ta vahel vee, aga siis juba veiniga alla loputas, kasvasid kiirelt.

Mihkel* (25) usub, et tema ema enneaegses surmas on suuresti süüdi ravimid, mida perearst liiga kergekäeliselt välja kirjutas. „Ma jagan seda lugu lootuses, et kellegi teisega nii ei läheks,“ sõnab ta raske noodiga hääles. Tema ema Jaanika* lahkus lõppenud suvel kõigest 47aastasena.

Psühhiaater Viljar Veede tõdeb pikas intervjuus: riskist sattuda rahustitest sõltuvusse ei ole piisavalt palju räägitud. Ta selgitab, miks on ohtlik müüt, et antidepressandid tekitavad sõltuvust, aga rahustid on süütud.

Näitleja ja lavastaja Kertu Moppel jagab oma lugu: "Ma ei kujutaks oma elu ette ilma antidepressandikuurita. Alles nüüd saan aru, et paljud jooned, mida pidasin osaks oma karakterist, näiteks