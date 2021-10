Et Csikszentmihalyi oli tõsine teadlane, tahtis ta oma väidete tõestuseks esitada korralikud mõõtmistulemused.

Õnnelikkuse mõõtmiseks angažeeris ta grupi teismelisi. Teatavasti on murdeiga inimese arengus selline aeg, kus tundeseierid hüppavad kergesti üles-alla. Teada oli ka see, et negatiivseid tundeid kogeb keskmine inimene siiski rohkem ja tihedamini kui positiivseid.

Ta uuris ka tippsportlasi, muusikuid, lihtsaid farmereid, ekstreemsportlasi, kunstnikke, koduperenaisi ja tulemus oli ikka sama