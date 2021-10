Õhus on vabanemise hõngu

Kõik teavad, kuidas eestlased 1980. aastate lõpul end vabaks laulsid. Praegu neljakümnesed ja vanemad mäletavad ka toona õhus lehvinud vabanemise hõngu. Ehkki me polnud veel vabad, tundsime juba, et vabadus on kohe tulekul. Muudkui laulsime ja laulsime, kuni lõpuks saimegi vabaks ja Nõukogude Liidu asemele tuli oma Eesti Vabariik.

Tundub, et üht osa rahvast valdab praegu samasugune peatse vabanemise tunne. Just see tunne paistis olevat ajend, mis ajas inimesi eelmisel laupäeval ­Tallinna Vabaduse väljakule. Nad on esimeste aktsioonide järel hakanud tundma, et moodustavad mingi jõu. „Me neile veel näitame!“