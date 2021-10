Kas kunstnik Urmas Viigi koomiksivihik võimendab vihakõnet?

Tallinna Kunstihoones on kuni 5. detsembrini avatud näitus „Mis sillutab teed uuele maailmale?“, mille keskmes on kunsti roll sotsiaalses ja poliitilises võitluses. Näituse kuraator on 2019. aastal Kunstihoonesse tööle asunud ­Corina L. ­Apostol. Rahvusvahelisele grupinäitusele on kaasatud ka kolm Eesti kunstnikku – Sandra Kosorotova, Kristina ­Norman ja Urmas Viik. Viimane esitleb seal oma koomiksivihikut „Tume planeet“, ulmekat, mille peategelastes pole raske ära tunda eelmise valitsuskoalitsiooni põhikangelasi – Jüri Ratast, Mart Helmet, Helir-Valdor Seedrit ja Henn Põlluaasa. Viigi koomiksis on nad vastavalt Djuud, Alfa, Helios Küpress ja Rubens N.

„Seltskond asub tähtedevahelisele teekonnale otse Toompea lossi eest, sööstab galaktika sügavustesse, kohtab teekonnal mitmesuguseid ohte ja nii see läheb...“ kirjeldab Urmas Viik. „Soovisin liita mainstream-koomiksi realistliku vormi ning poliitilised labasused, mis prototüüpide huulilt aegade jooksul välja volksanud. See nihestus ongi koomiksivihiku tuum.“

Viigi töö installeerimisel Kunstihoones tekkis aga probleem,