Suhtugem üürilepingu sätetesse ettevaatlikumalt

Dispositiivsus ehk paindlikkus on VÕSi § 5 järgne lepingupoolte kokkuleppeline õigus seaduses sätestatust kõrvale kalduda, kui seaduses ei ole otse sätestatud, et seadusest kõrvalekaldumine ei ole lubatud või kui kõrvalekaldumine oleks vastuolus heade kommetega. Lihtsõnul tähendab see lepingute sõlmimisel põhimõtet, et kõik, mis pole otseselt keelatud, on lubatud. Samas tuleb teada, et see põhimõte kehtib ainult VÕSiga hõlmatud regulatsioonis ja pole kohaldatav näiteks asjaõiguses ja perekonnaõiguses.