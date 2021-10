Kirjanik Eia Uus: „See ravi oli mulle justkui nähtamatu kark, mille abil edasi minna. Tundsin, et ma pole oma murega üksi“

Eia (36) jaoks on oluline antidepressantidest rääkida, sest tema teele on sattunud mitmeid inimesi, kes on põdenud rasket depressiooni ja mõelnud enesetapust, kuid samas kinnitanud, et on antidepressante proovinud nädala-kaks ja see pole neile. Eia teab oma kogemusest, et õigete ravimite leidmine võib võtta aega.

Katariina Libe