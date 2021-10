"Kui depressioon on kaua kestnud ja saanud alguse juba noorelt, siis ei saagi inimene sellest aru. Samuti tema lähedased. Mulle meenub keskealine naine, kes oli vastuvõtule tulles raskelt depressiivne. Tema liigutused ja kõne olid aeglased ning temas puudus igasugune emotsionaalne väljenduslikkus," kirjeldab Viljar Veede. "Pidev masendus, nõrkus ja tahtetus tema jaoks normaalsed."

"Kuna see seisund oli tal kestnud juba viimased kümme aastat, siis ta ise ei saanud arugi, et on depressioonis. Pärast paari kuud antidepressantravi