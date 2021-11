Kersti Kaljulaid ja Hans H. Luik läksid tuliselt vaidlema: "Saad sa aru, kui absurdne on sinu küsimus?!"

Kaljulaid: Mis sa siis kaagutad?! Ära kaaguta, nagu ütlevad klassikud. Ära kaaguta! Hans, sa ei saa niimoodi teha seda meile, naistele. On väga palju mökusid poliitikuid meeste hulgas ja keegi ei ütle sellepärast, et kui meil on keskkonnaminister, kes ei saa aru põhilistest rohepöörde printsiipidest, et siis järgmine keskkonnaminister ei saa sellepärast jälle mees olla. Tuleb järgmine, jälle ei saa aru ja ta on jälle mees. Aga naistele sa teed seda! Nüüd sa ütled, et kui üks naine võib-olla ei ole sinu arvates hea, siis see kuidagi diskvalifitseerib kogu naissugu. Palun vabandust, isegi mina, absoluutselt kõik mu sõbrannad ka – me oleme mitu korda siin elus leidnud, et mõni mees, mõni boyfriend võib-olla ei ole hea…

Luik: “Aga ma räägin siis ise. Et minu meelest Kaja on ikkagi osutunud küllaltki otsustamatuks. Minu meelest rahvas on ettevaatlikum järgmine kord naispeaministrit tahtes. Teine küsimus …”

Kersti Kaljulaid: “Ma sulle just ütlesin, et mina ei viitsi enam ministreid taga rääkida – ei ametisolevaid ega ametist lahkunuid.”

Küsimuse rõhuasetus ärritas Kaljulaidi: "Ära kaaguta, nagu ütlevad klassikud. Ära kaaguta! Hans, sa ei saa niimoodi teha seda meile, naistele. On väga palju mökusid poliitikuid meeste hulgas ja keegi ei ütle sellepärast, et kui meil on keskkonnaminister, kes ei saa aru põhilistest rohepöörde printsiipidest, et siis järgmine keskkonnaminister ei saa sellepärast jälle mees olla. Tuleb järgmine, jälle ei saa aru ja ta on jälle mees. Aga naistele sa teed seda! Nüüd sa ütled, et kui üks naine võib-olla ei ole sinu arvates hea, siis see kuidagi diskvalifitseerib kogu naissugu."

Luik: Isegi mehed on mökud, aga ma küsisin selle kohta, et peaminister Kallas on tegelikult nagu jätnud selle koroonakriisi täiesti reguleerimata. Tema esimesed sõnad olid ka, et mida me tahame, kas me tahame turu avada või tahame vaktsineerida. Vot peaminister peab ütlema, mida ta tahab.

Kaljulaid: Sinu küsimus oli, et kas see, kui keegi naistest sinu arvates ei ole hea, kas see diskrediteerib naisi kui tippjuhte. See oli sinu küsimus, ära tagane oma sõnadest. Nii, nüüd minu küsimus. Minu küsimus on see, kas me oleme näinud häid peaministreid ja halbu peaministrid meessoo hulgas? Oleme näinud?

Luik: Raudselt. Mõlemaid rohkem kui naispeaministreid.

Kaljulaid: Kas me teeme sellest järelduse, et mehed ei kõlba peaministriks? Vaata, siis sa ei teinud seda järeldust, aga naiste puhul mingil põhjusel sa kipud seda [tegema]. Saad sa aru, kui absurdne on sinu küsimus?

Luik: Ei ole, ei ole. Vaata, see on nii, et sa võid öelda väga absurdne ka valimistulemuste kohta ja tõsi on see, et ka rumalamatel on hääl ja neil on õigus pressis sõna võtta...

Kaljulaid: Ei, aga ma ei ütle kunagi valimistulemuste kohta, et see on absurdne, aga kui sa tahad mõne naise põhjal üldistada kogu naissoo osas, aga samas keeldud seda tegemast mõne mehe põhjal kogu meessoo osas, siis see on ebavõrdne kohtlemine, Hans.

Luik: Kersti, ma ei teinud ühtegi üldistust. Ma esitasin küsimuse, küsimus kõlas nii: kas võib juhtuda, et Kaja Kallase otsustamatus kantakse üle üleüldiselt usaldamatuse suhtes, näiteks järgmise naistippjuhi kohta?

Kaljulaid: Täpselt, ja minu vastus ongi sulle ...

Luik: ...Et ei.

Kaljulaid: ...Et sedasi küsida on imelik, sest sa ei ole küsinud sedasama küsimust esimese ebaõnnestunud meespeaministri kohta, ükskõik kes see sinu arvates on. Kas see mitte ei diskrediteeri edasiseks Eestis mehi kui peaministreid?

Luik: Kuidas oleks võimalik küsida, kui naispeaministrit polnud veel olnud, aga kena …

Kaljulaid: Esimene meespeaminister, ma arvan, Edgar Savisaar oli, meeldis ta sulle väga?

Luik: Ta ei olnud peaminister, ta oli valitsusjuht.

Kaljulaid: Ära vingerda! Paljudele ei meeldinud ka Mart Laar.

Luik: Meeldis hästi!

Kaljulaid: Hästi, sinule meeldis Mart Laar, aga paljudele ei meeldinud. Kas inimkond siin Eestis tegi aastal üheksakümmend neli järelduse, et mees ei sobi peaministriks, sest Mart Laar oli esimene peaminister, ta oli mees ja paljudele ei meeldinud? Ei teinud! Miks sa siis nüüd tahad täpselt sama järeldust teha naistippjuhtide kohta?

Luik: Aga ma räägin sulle ühiskonnamehhanismidest, mida …

Kaljulaid: Sina räägid vanade meeste arusaamisest Eesti ühiskonnast, Hans. Ma ei jaga seda vaadet.

Luik: See oli praegu väga seksistlik vaade minule.

Kaljulaid: Aga ma ei jaga seda vaadet. Sina tegid seda Kajale ja mina tegin seda nüüd sinule. Mina lihtsalt üldistasin sinu sellise statement'i põhjal sinu põlvkonnale….

Luik: Ma unustan kohe selle näotu ageismi, ei ole viga!