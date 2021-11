Täna distants-, homme kontaktõpe ehk nokk kinni, saba lahti

Õhus on kaost. Möödunud nädal tõestas selgelt, et ei riik ega ka omavalitsused ei vääri mingitki lapsevanemate usaldust. Ühiskondlik kokkulepe – hariduse kättesaadavus kõigile – ei kehti enam, samuti ei suhtuta lugupidavalt perede vajadusse teha oma laste hariduse heaks palju rohkem kui logistika ja digikooli paika timmimine.

Koolivaheaeg. Eelmisel kolmapäeval kuulen emalt, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (häältesaak Lasnamäelt – 27 663) on otsustanud minu kaks nooremat last distantsõppele saata. Mul on raske seda ilma kontrollimata uskuda,