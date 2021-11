Kes veel ei tea, siis The Boondocks on Pärnu bänd. Just sealtsamast sadamalinnast, kust on pärit Eesti indie-roki kõvemaid tegijaid Sibyl Vane. Vali ja tempokas, samas meloodiline ja vaheldusrikas nagu Queens of the ­Stone Age. Rokiklassika on poistel ilmselgelt läbi kuulatud, uue aja põnevamatest rajurokkaritest kostavad nende helikeelest ka Highly Suspect ja Royal Blood.