TABEL | Vaata, millistes koolides asuvad Tallinna suurimad koroonakolded

Ka teisel ja kolmandal kohal paiknevad eestikeelse õppekeelega koolid: Tallinna Reaalkool (63 õpilast ja 15 täiskasvanut) ning Kalamaja Põhikool (47 õpilast ja 7 täiskasvanut). Pirita Majandusgümnaasiumis õpib 914 õpilast ehk seal on nakatunud 9 protsenti õpilastest. Sama suur on ka nakatunud õpilaste osakaal ka Kalamaja Põhikoolis. Teistest musta edetabeli esikuuiku koolidest on nakatumise osa Reaalkoolis ja Ehte Humanitaargümnaasiumis 6 protsenti ning Pae Gümnaasiumis ja Prantsuse Lütseumis 4 protsenti.

Eesti Ekspressi arvutused näitavad, et koguni 74 protsenti nakatunutest on pärit eestikeelse õppega koolidest.