Head ajad esoteerikaturul: eestlased janunevad kiriku asemel selgeltnägijate, võlukristallide ja uusvaimsuse järele

Kristalliteraapia. Pime ruum. Šamaani­trumm. Selgeltnägijad, kes figureerivad seltskonnaaja­kirjanduses kõrvuti ärieliidiga. Eesti on Euroopa üks ilmalikumaid maid, aga kiriku asemel otsivad paljud eestlased abi esoteerikast. Kuidas see nii on läinud?