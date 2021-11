Eesti muutmine algab igast eestimaalasest enesest

Või kui teadlikult igaüks meist mõtleb, kuidas iga päev õppida ja katsetada midagi natuke uut? Uus oskus, keel, harjumus, iga päev natuke rohkem lugeda ja mitte mugavustekste (selliseid, mida silm ja aju on juba ammu seedima harjunud). Kasvatada endas tarkuse-ja maailmamõtestamisnälga, muuta näljaseks ka järeltulijaid. Ma ei tea, millist kampaaniat selleks vaja oleks. President Karis kuulutas oma sihiks eestimaalaste tarkuse edendamise, seeme on olemas. Aastaid tagasi on seatud sihiks veenda inimesi selles, et Euroopa Liitu astumine on õige mõte. Kui soovitaks mõtestada rahulolevast ja empaatiasoovita oma naba vahtimisest lahtisaamist samasuguse riiklikult olulise teemana nagu Euroopaga liitumist, saaks ehk riigi kõige targemad pead välja mõtlema, kuidas rahvale vaimseks edasiliikumiseks hoogu anda.

Iga suur siht saab alguse konkreetsetest käitumistest. Kui me pole rahul Eesti avaliku elu tegelaste kärkimise, udutamise või valetamisega, siis – palun väga – oleme alustuseks neist paremad. Mina, täna ja kohe. Kõigiga, mitte ainult sõpradega. Ei õigusta enda valesid ja lollusi, ei valeta end ka netis õilsamaks ja targemaks. Ehk tasub vahel üldse eneseväljenduses natuke tagasi tõmmata, nii ühismeedias kui pärisilmas. Tõsi, selle jaoks peaks kuidagi välja juurima paljudele pähe pesa teinud uskumuse, et toorete tundmuste ja mõtete väljapurskamine on igal ajahetkel sobilik ja vaimse tervise jaoks kasulik.

Seega, kui tahame, et Eesti sooviks olla eeskujuks ja edendajaks maailmas, siis võiks mõelda, kuidas saada see mõte ja soov iga eestimaalase pähe ja südamesse. Kuidas kasvatada võsukesi teadlikult eeskujuks olema, arengut püüdlema ja teiste elu paremaks tegema? Tundub lihtne, aga ikkagi – olgem ausad, meil kõigil on kõvasti arenguruumi, et oma lastest nii endast kui teistest lugupidavaid viisakaid ja samas õige asja eest väljaastumisvalmis inimesi kujundada. Alustada saab täitsa pisikestest: juba lasteaialapsukesed jäävad mõttesse, kui küsida, et kas nii nagu sina praegu tegid, võiks käituda kõik teised ka?

Eelneva juurde käib aktsepteerimist vajav tõsiasi on seegi, et taolisel teel on kukkumisi ja valu küllaga. Et need on elu osa, mitte ületamatud ja iga hinna eest vältimist vajavad vaimsed traumad. See omakorda tähendab, et lastele antakse kaasa oskused, kuidas peale kukkumisi tõusta. Oskused, mille aluseks peab lastel olema raudkindel teadmine, et kodu on turvaline ja hooliv sadam, kust mitte ei tõugata jõuga maailma päästma vaid tekitatakse selle vastu loomulik huvi ning kuhu alati oled tagasi oodatud. See kõlab liiga naiivselt, idealistlikult? Võibolla. Ometi on sellisete väärtustega perioode olnud nii maailma kui Eesti ajaloos.

Teistele andmise, paremaks püüdlemise tee valik ei pruugi tulemuseks anda kõrgeimaid skoore õnnelikkuse skaalal, aga mis siis. Need, kes valivad sihiks aina õnnelik ja rõõmus olemise, ei tee naljalt midagi, mis mõnusat olekut rikkuda võib – nad ei võta riske, nad ei astu ette ega välja. Nende fookus on enda mõnul, mitte tähendusrikkal elul ja edasiliikumisel. Aga ometi on üks klassikalisi soovitusi depressiooniga kimpus inimestele: mine teiste sekka. Mitte selleks, et haledust oodata vaid selleks, et neile midagi head teha. Isegi siis, kui sa pole üldse kindel, et sul midagi pakkuda on. Ära jää ootama, mil oled august väljas, oled parim, endas kindel, ideaalne ja kindlasti rõõmsas tujus – mine kohe.

Mu lemmik juutuuberist netiemme Kristina Kuzmic on kirjeldanud seda, kuidas ta peale lahutust, kahe väikese lapse emana, töötuna ja rahaliselt väga kehvas seisus olles mustast masendusest välja sai. Ta teadis, et kui ta ka midagi muud ei oska, siis süüa teha ikka - ja otsustas kokata võimalikult odava raha eest võimalikult palju maitsvat toitu ja kutsuda inimesi enda juurde õhtust sööma. Mitte sõpru, ta saatis lihtsalt info laiali – kellelgi kuskil on ikka kõht tühi või üksildane olla. Kahtles muidugi, et paistab imelik, kes see ikka tuleb või tahab. Aga tuldi. Ja pärast kuuldud tänusõnad olid just need, mis elule värvi päriselt ja hoo tagasi andsid.

Mitte miski ei takista meil – ei riigina ega igaühel eraldi – proovida olla rohkem nagu see Kristina.