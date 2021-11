Low on alati olnud muusikamaailmas see bänd, et isegi kui sa pole neid kuulanud, oled sa vähemalt nendest kuulnud. „Ahjaa, see aeglane masendav bänd,“ võiks kõlada tüüpiline vastus sellele, kas Low’d tead. Ja tõepoolest, üle 20 aasta oli Low’ kaubamärgiks tarduv, minimalistlik, kuid äärmiselt emotsionaalne ja kurb rokkmuusika, kus eesmärgiks võimalikult väheste pillidega võimalikult palju edasi anda.