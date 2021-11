Veinivilla perenaine: riik on toidutööstuse kaelas nagu teine katk

Veini ja toidu valdkonnas on põllumajandus- ja toiduameti kontrollid rahva tervise hoidmiseks vajalikud. Paar korda aastas käivadki ametnikud mul külas ja vaatavad üle nii veinikoja kui ka külaliste vastuvõtmise saali ja köögi. On aga kaks veidrat asja: kontrollitavatel tuleb oma kontrollija iga töötund eraldi kinni maksta ja ka üldine koroonasulg pole kontrollijate indu jahutanud.

Kevadel kõige suurema lockdown’i ajal tahtis kontroll mulle kangesti külla tulla ja köögi vastavust kontrollida. Kinnitasin, et kuna Harjumaal on turismiettevõtete töö keelatud juba novembrist peale, siis köök ei tööta juba mitu kuud ja kontrollida pole midagi. Toona tegime nn distantsvaatluse, s.t ma saatsin kuhja dokumente, need vaadati üle ja ma maksin järelevalveteenuse tunni eest 23 eurot ja 84 senti.

Kuid paar nädalat tagasi tahtis tulla sama kontrollija uuesti, et nüüd ka päriselt kõik üle vaadata.