Lasteaia liivakastis lämbunud lapse elu ei saa kunagi endiseks: „Ta ei räägi, ei liigu“

Kolmeaastane Mirko seisis möödunud sügisel Saku laste mitmevõistluse autasustamisel kõrgeimal poodiumikohal – omavanuste seas sai ta esikoha. Lõbus ja hakkaja Mirko tahtis kõrgeimal kohal olla ka 2021. aasta sügisel.

Aga sinna ta ei jõudnud. Mirko on nüüd nelja ja poole aastane, kuid istub kärus. Ta ei räägi ega liigu, näeb kehvasti. See on tänavu 27. aprillil Saku lasteaia liivakastis juhtunud õnnetuse tagajärg.