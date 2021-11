Räpp on copywriter, väikeettevõtja ja maailmarändur, kellelt on varem ilmunud neli raamatut, teiste seas „See ei ole minu Kuuba“ (2015) ja Petrone Prindi „Minu“-sarjas „Minu Tartu“ (2019).

Raamatud



Need päris, paberist. Olen väga suur lugeja, kuid valin hoolega, mida loen, ja veel hoolikamalt, mida koduraamatukokku toon. Aga raamatuid peaks mu meelest olema igas kodus. Need lisavad elamistele maitset. Lisaks on kodune raamaturiiul pererahva nägu. Ja mis kõige olulisem – iga raamaturiiul lõhnab mõne ununenud armastuse järele.

Vinüülid