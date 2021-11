Pisipoja sandistamises süüdistatav Kermo: süüdi võib olla hoopis poisi kolmeaastane vend

Imikust poeg Oliveri sandistamises süüdistatav Kermo ja tema kaitsja on tulnud välja kolme stsenaariumiga, kuidas Oliveri eluohtlikud vigastused võisid tekkida. Üks nende versioonidest on, et mängus võib olla Oliveri vend, metallist mänguauto ja võib-olla koguni plastist mängumõõk.