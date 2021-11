Kliimadebatt vajub valedesse. Ennustused osutavad, et tegelikult inimeste heaolu tulevikus ainult suureneb

Äsja lõppenud ÜRO kliimakonverentsi COP26 kõige dramaatilisem esinemine tuli kindlasti Tuvalu välisministrilt Simon Kofelt. Ta ei lennanud Šotimaale, vaid esines videosilla vahendusel. Mikrofoni taga põlvini vees kostis efektne sõnum: kui te kohe tegutsema ei asu, siis meie siin (Vaikse ookeani saarestikes) oleme varsti vee all.

„Nagu ka COPil on öeldud, siis väikesaarte jaoks tähendab kahe­kraadine temperatuuritõus, et nad on sajandi teiseks pooleks vee all,“ rõhutas sedasama Päevalehele antud intervjuus Euroopa Liidu kliimaläbirääkijate tiimi liige ­Annela Anger-Kraavi. Selge, väikesaared upuvad.

Sellistel väidetel on siiski üks probleem. Nimelt: need on täiesti valed.