Mis on selles (kombe)ruumis valesti?

Mari-Liis Lille pärast on hea meel. Kaheksa aastat tagasi esines ta Riigikogus palju laineid löönud kõnega, kus esitas retoorilise küsimuse „Mis on sellel pildil valesti?“, kusjuures pildi all peeti silmas Eesti Vabariigi tegelikkust. Sellise retoorilise võtte oli Lill leidnud tol aastal lavale toodud Tom Stoppardi näidendist „Utoopia rannik“, kus noor dissident ja pagulane Aleksandr Herzen tahab teada sama asja: mis on pildil valesti? Herzen küsib muidugi 19. sajandi Venemaa kohta. Kindlasti ei saa Lille süüdistada plagieerimises, sest oma riigis kahtlemise lavaline traditsioon ulatub sajandite taha.