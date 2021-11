Nordica juht Erki Urva: Tegutseme paremini kui enamik maailma lennufirmadest

Tallinna lennujaam hõiskas hiljaaegu, et neil on 40 sihtkohta, nii palju pole varem olnud. Eesti lennufirma lendab neist vaid ühel liinil. NyxAir lendab Tallinna-Kuressaare vahet. Kui Nordica neid liine ei lenda, siis kas riigil on seda firmat üldse vaja? Turg ju töötab niigi.

Mis meil selle vastu saab olla, kui teise riigi maksumaksjad meie riigist lendamist kinni maksavad?

Lufthansa, AirBaltic – miks nad tahavad Tallinnast lennata?

Lufthansal pole probleeme. Nad viivad oma suurde hub’i, kust lennatakse edasi. Vaatame Tallinna lennugeograafiat. Selgelt näha, et top-sihtkohad on need, kus istutakse ümber.

Ei ole otse Brüsselisse?

Kindlasti mitte. Tipus on ikka Helsingi, Frankfurt, Riia. No kes lendab Helsingisse selleks, et Soome minna?