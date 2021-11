Kliimaaktivist protestib juba 150 nädalat tänaval: inimesed ei tunneta, et kliimamuutuste leevendamine on midagi tõeliselt tähtsat

Oled kliimaaktivistina andnud inimestele soovitusi, kuidas oma käitumisega Maa kliimat säästa: osta vähem, söö vähem liha, väldi lendamist jne. Aga millist sporti soovitad inimestel teha ja vastutustundlikel sponsoritel toetada, et planeedi kliimat säästa?

Soovitan spordialasid, kus pole vaja palju muid vahendeid peale omaenda keha. Või vähemalt alasid, kus pole vaja fossiilkütuseid. Valik on lai: võid joosta, tantsida, jalgpalli mängida, purjetada, jalgrattaga sõita.

Natuke keerulisem on sponsoritele soovitamine. Enamasti tähendavad suured spordivõistlused seda, et inimesed lendavad üle maailma kokku ja ei kasuta ressursse just väga otstarbekalt. Seega on nende seast raske teha head valikut.

Nägin ühes kliimavaenulike spordialade edetabelis esikohal langevarjuhüpet. Aga aasta lõpus valitakse taas Eesti parimaid sportlasi. Kui lased silme eest läbi meie tipud vehkleja Katrina Lehise, tennisist Anett Kontaveidi, rallisõitja Ott Tänaku, vigursuusataja Kelly Sildaru ja teised, siis kuidas reastad nad kliimasõbralikkuse-kliimavaenulikkuse järgi?

Mul on liiga vähe andmeid, et neid asjalikult ritta panna. Aga kõhutunde pealt ikka tundub, et ...