Vaata kaadreid 5MIINUSe värskelt ilmunud koomiksist

Iga erineva bändiliikme osa on joonistanud eri kunstnik. Nii on Põhja Korea pildiseeria kunstnik Sander Tulk, Päevakoera peatüki illustraator Kärt Koosapoeg, Lanceloti visuaalide taga Ats Nukki, Estoni Kohvri osa autor Katarina Skott ja Gameboy Tetrisel Veiko Tammjärv.

Pildiloo toimetaja on Laura Salumets-Tutt.

Tõsieluliste mõjutustega koomiksiloos seiklevad räpparid sarnase välimusega ja sarnases keskkonnas nagu septembris ilmunud muusikavideos "kopterid".

Pildiloos tuleb 5MIINUSe liikmetel maailm muusikalembese kurikaela käest päästa, selleks asuvad nad bändilaagris uut lugu valmistama, kuid nende arvuti läheb katki, lugu kaob ära ja räpparid hakkavad endi seast süüdlast otsima.

Koomiksiga koos välja tulnud ja selle soundtrack'iks sobival värskel minialbumil "kõik on süüdi" kuuleb viit lugu ning bändi esmakordselt rokilikumast küljest. Lugudel teevad kaasa produtsendid Kim Wennerström ja Leo Jupiter Soomest ning kodumaised tegelased Gevin Niglas ja Sten Sheripov.