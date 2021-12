ARVUSTUS | Tundeline vestern "The Power of the Dog" on üks aasta parimaid filme

Jane Campion ei ole ammu ühtegi filmi teinud, vaid tegeles vahepeal sarjaga „Top of the Lake“. Olen teda vahepealsed 12 aastat taga igatsenud. Mul oli kalendrisse märgitud suur punane plärakas 1. detsembri peale, kui Netflixi jõudis Campioni uus film „The Power of the Dog“, mis talle sügisel Veneetsia filmifestivalilt parima režissööri auhinna tõi.

Filmi stsenaarium põhineb Thomas Savage’i romaanil „Koera vägi“ (1967, e.k 2020), selle sündmused toimuvad Montanas aastal 1925. Vaatajad lennutatakse keset ammuvat ja haisvat lehmakarja palaval kõnnumaal. Käimas on rantšoelu – maskuliinne, higine, räpakas. Mehed on mehed ja naised teenindavad neid. Elu keskpunkt on loomad.