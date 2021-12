Jaak Joala mälestussammas: kas Viljandis untsuläinud suurprojekt vääriks uut üritamist?

Kui ma esimest korda kuulsin plaanist püstitada Jaak Joalale mälestusmärk Viljandisse, tema sünnilinna, mõtlesin, et vau: kui julge ja õige tegu! Tore, et väikeses linnas ollakse nobedamad kui suures Tallinnas. See tundus kõva samm turistide ligimeelitamiseks.

Viimased kuud olen end aga avastanud projekti asjaosaliste vahelise läbirääkija rollist. Soovist, et suurepärane algatus pettumuste, kibestumiste ja metsakiskunud suhtlusvigade tõttu ise lõplikult sohu ei libiseks.

Olen olnud aastakümneid Joala talendi austaja ja temaga isiklikultki veidi tuttav. Teadsin tema kriitilist suhtumist mitmetesse nähtustesse.